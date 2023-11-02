Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Komitmennya pada HUT MNC Ke-34

VALENCIA Herliani Tanoesoedibjo, Ketua Panitia HUT MNC Group ke-34 sekaligus Direktur Digital Business PT Media Nusantara Citra Tbk, pada sambutannya dalam acara MNC Amazing Race, mengungkapkan komitmennya kepada masyarakat Indonesia, di ulang tahun MNC Group yang berusia 34 tahun ini.

“Kami berkomitmen untuk menorehkan lebih banyak prestasi dengan menghadirkan karya-karya berkualitas, inovatif, dan tentunya membawa manfaat bagi kemajuan Indonesia,” ujar Valencia di Parkir Mural MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2023).

Adapun tema yang piliha pada Hari Ulang Tahun (HUT) MNC Group yang ke-34 ini adalah ‘Bangkit Bersama’ untuk membangkitkan semangat juang.

MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid. Bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama, menuju visi yang sama.

Selain itu, Valencia juga mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders, kolega, mitra, juga seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya selama ini pada MNC Group.

Dalam sambutannya, Velancia mengungkapkan harapannya atas acara MNC Amazing Race ini.

“Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan pengalaman yg berbeda, dan bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani kita semua,” kata Valencia.

Direktur MNC Tbk ini kemudian kembali menambahkan apabila, dengan adanya momentum ini digunakan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita siap untuk meraih kesuksessan bersama, dengan bangkit bersama jadi juara,” pungkas Valencia.

Selain MNC Amazing Race, adapun kegiatan lain yang digelar untuk menyemarakkan HUT MNC Group seperti MNC Sports Competition (kompetisi olahraga Futsal, Basket, Billiard, dan Tenis Meja untuk memperebutkan Piala Bergilir MNC Group).