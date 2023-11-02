Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peserta MNC Amazing Race Ungkap Kemeriahan HUT MNC Group Ke-43, Semoga Karyawan Makin Sejahtera

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |22:02 WIB
Peserta MNC Amazing Race Ungkap Kemeriahan HUT MNC Group Ke-43, Semoga Karyawan Makin Sejahtera
Peserta MNC Amazing Race. (Foto: Kiki)
A
A
A

MNC Amazing Race sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari Hari Ulang Tahun MNC Group yang ke-43, berlangsung sangat meriah di kawasan Parkir Mural, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (2/11/2023).

Antusias 500 peserta yang hadir dalam acara tersebut terlihat begitu membara, meskipun cuaca di siang hari yang cukup terik dan menyengat kulit. Semangat tersebut terdengar dari kekompakkan dan lantangnya mereka menampilkan yel-yel ke hadapan para juri dan dilanjutkan dengan ice breaking, yang terlihat menguras energi.

MNC Amazing Race

Dalam kesempatan ini, MNC Portal Indonesia berkesempatan menjumpai beberapa peserta yang memberi tanggapan positif terkait digelarnya MNC Amazing Race ini.

“Amazing ya, sesuai dengan namanya yang memberikan kita semangat,” ujar Rindo dari tim Vision, yang juga bagian dari karyawan MNC Group.

Menurut Rindo dengan adanya kegiatan berupa games, atau pertandingan dalam skala grup yang diberlangsungkan saat perayaan HUT MNC Group ini dapat menjadi momen untuk mempererat anatara satu unit dan unit bisnis, bahkan para karyawan lainnya yang ada di dalam naungan MNC Group.

Tak hanya Rindo, Suci pun mengungkapkan betapa meriah dan semangatnya para peserta dalam acara MNC Amazing Race ini.

Halaman:
1 2
      
