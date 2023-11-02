Viral, Penumpang Pesawat Ini Punya Tiket yang Tak Ada Bangkunya

Viral penumpang pesawat punya tiket yang tidak ada bangkunya. (Foto: Instagram)

PERISTIWA kurang menyenangkan dialami oleh penumpang pesawat berlogo Singa Terbang baru-baru ini. Penumpang tersebut kebingungan karena memiliki tiket dengan nomor bangku yang ternyata tak ada di dalam pesawat.

Peristiwa unik itu terungkap melalui video pendek yang diunggah oleh akun Instagram @nenktainment, Jumat (3/11/2023) ini. Dalam video pendek itu terlihat bahwa penumpang pesawat itu hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ke Bandara Kuala Namu, Medan, pada 31 Oktober 2023 lalu.

Dalam tiket itu juga terlihat bahwa penumpang tersebut duduk di bangku 37A.

Nyatanya ketika berada di dalam pesawat, dia benar-benar terkejut karena bangku 37A tidak ada. Pasalnya, bangku pesawat tersebut hanya sampai 34.

"Ticket temapt duduk no 37 tapi di pesawat cuma sampai 34 saja," tulis penumpang yang merekam kejadian tidak biasa itu.

Alih-alih menuai rasa prihatin, kejadian unik itu justru langsung memicu gelak tawa netizen. Komentar-komentar seru justru bermunculan karena kejadian unik itu.