Rahasia Wanita Israel yang Ada di Militer

MUNGKIN tidak banyak yang tahu mengenai rahasia wanita Israel yang ada di militer. Negara yang terus melancarkan serangan membabi buta terhadap Palestina tersebut, rupanya memiliki peraturan yang cukup aneh di bidang kemiliteran.

BACA JUGA:

Aturan tersebut khususnya menyasar para tentara wanita. Bahkan, adanya peraturan tersebut mengundang protes dari sejumlah aktivis perempuan Israel, salah satunya Direktur Pelaksana IWN (Israel Women’s Network), Michal Gera Margaliot.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), rahasia wanita Israel yang ada di militer salah satunya adalah mereka diminta untuk menjaga kesopanan dengan cara berpakaiannya. Hal ini karena banyak tentara pria yang beragama Ultra-Orthodox.

Dikabarkan, para tentara wanita Israel dilarang memakai baju putih saat berada di area Shizafon base dan Base 80. Tidak hanya itu saja, mereka juga tidak diperkenankan untuk mengenakan celana pendek di atas lutut saat kelas pelatihan. Hal ini dilakukan agar tentara pria yang menjadi rekannya tidak risih.

Peraturan tersebut rupanya pernah memakan korban. Di mana saat itu seorang inspektur wanita IDF dilaporkan dipecat dari jabatannya karena seorang komandan yang religius menyatakan keberadaannya menimbulkan ketidaknyamanan.

Dikisahkan suatu ketika para tentara wanita diminta untuk mengenakan celana yang sedikit longgar saat latihan karena banyak tentara pria religius yang ada di ruangan tersebut. Namun, karena hanya sedikit yang memakai celana longgar, maka latihan pun dibatalkan.