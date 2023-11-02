Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Penyakit Asam Urat Bisa Diurut?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:04 WIB
Apakah Penyakit Asam Urat Bisa Diurut?
Ilustrasi untuk penyakit asam urat yang bisa diurut (Foto: Shutterstock)
BANYAK yang bertanya apakah penyakit asam urat bisa diurut? Sebab, umumnya penderita memiliki gejala pegal-pegal di sendi.

Penyakit yang dalam dunia medis disebut sebagai gout arthritis ini merupakan kondisi di mana sendi mengalami peradangan karena tingginya kadar asam urat dalam darah.

Kadar asam urat yang tinggi akan membentuk kristal mirip jarum di sekitar persendian, umumnya di bagian jempol kaki. Sehingga penderita akan mengalami nyeri, bengkak, dan kemerahan.

Lantas, apakah penyakit asam urat bisa diurut? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), penderita asam urat sebenarnya bisa ditangani dengan berbagai macam cara, selain pengobatan medis.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemijatan atau diurut. Mengutip dari laman pacificcollege.edu, pemijatan pada penderita asam urat, khususnya pada area yang mengalami sakit dirancang untuk meningkatkan mekanisme penyembuhan alami tubuh.

Pemijatan tersebut dirancang untuk merangsang metabolisme tubuh, meningkatkan sirkulasi darah ke sendi yang rusak dan jaringan otot di sekitarnya, mengurangi rasa sakit, dan menghindari kejang. Pemijatan tersebut bisa dilakukan dengan cepat atau memerlukan beberapa sesi pemijatan, tergantung pada tingkat nyeri yang dialami.

Dalam jurnal yang dipublikasikan oleh Journal of Bodywork and Movement Therapies, pijat dinilai mampu memberikan kesembuhan yang cukup besar kepada penyintas asam urat.

Halaman: 1 2
1 2
      
