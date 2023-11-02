Simak Resep Nasi Goreng Solaria Enak, Ternyata Gampang Dibuat di Rumah

JAKARTA - Mari simak resep nasi goreng Solaria enak yang harus dicoba saat rindu melanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa menu nasi goreng Solaria memang digemari banyak masyarakat Tanah Air saat ini.

Hal itu dikarenakan bahwa menu hidangan tersebut sangat khas dan memiliki cita rasa asin, gurih, serta aroma smokey yang terasa kuat, enak dan sedap.

Maka dari itu, tidak heran bila menu resep menu utama nasi goreng Solaria banyak dikulik oleh warganet Tanah Air. Sebab, sesuap demi suap pastinya akan turut memanjakan lidah kamu.

Lantas, bagaimana cara membuat nasi goreng Solaria yang enak dan sedap? Berikut okezone.com telah merangkum beberapa sumber, Kamis (2/11/2023), terkait resep nasi goreng Solaria enak.

Resep Nasi Goreng Solaria Enak

1. Siapkan Bahan-Bahan

Langkah utama di dalam pembuatan nasi goreng Solaria yang enak pastinya tercipta dari beberapa bahan-bahan dan bumbu yang dipersiapkan. Berikut bahan-bahan yang wajib tersedia:

Bahan-Bahan:

Bumbu Dapur

Kecap manis 1 sendok makan

Kecap asin 1/2 sendok teh

Cabai merah keriting 2 buah

Cabe merah/hijau besar 1 buah

Daun bawang secukupnya

Bawang merah 2 siung

Bawang putih 1 siung

Penyedap rasa 1/2 sendok teh

Margarin secukupnya

Kecap ikan 1 sendok makan

Saos tiram 1/2 sendok makan

Merica 1/4 sendok teh

2. Memperhatikan Cara Membuatnya

Ketika kamu sudah mempersiapkan berbagai bumbu dan bahan dengan lengkap, maka selanjutnya yaitu turut memerhatikan bagaimana cara pembuatannya dengan benar dan tepat. Begini cara dan langkah memasaknya: