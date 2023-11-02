Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Amazing Race, Valencia Tanoesoedibjo : Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi untuk Keberhasilan Bersama

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:23 WIB
MNC Amazing Race, Valencia Tanoesoedibjo : Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi untuk Keberhasilan Bersama
MNC Amazing Race (Foto: Kiki)
A
A
A

MNC Group atau PT MNC Asia Holding Tbk kini telah genap berusia 34 tahun. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diperoleh, maka diadakan rangkaian kegiatan seru, MNC Amazing Race salah satunya.

MNC Amazing Race melibatkan para karyawan dari seluruh unit bisnis untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) MNC Group tahun ini.

Ketua Panitia HUT MNC Group ke-34 sekaligus Direktur Digital Business PT Media Nusantara Citra Tbk, Valencia Tanoesoedibjo menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hari ini bukanlah sebatas perayaan saja, tetapi untuk meningkatkan kerja yang lebih baik.

 MNC Amazing Race

“Kita berkumpul pada hari ini tidak hanya untuk merayakan, tetapi juga menjalin kebersamaan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi, antara kita semua yang ujungnya akan menjadi keberhasilan kita bersama,” ujar Valencia di pada sambutannya, di Parkir Mural MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

 BACA JUGA:

Disamping itu, Valencia menuturkan pada HUT MNC Group ke-34 yang mengangkat tema ‘Bangkit Bersama’ dimaksudkan untuk membangkitkan semangat juang MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid.

 BACA JUGA:

“Bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama, menuju visi yang sama. Terima kasih para stakeholders, kolega, mitra, juga seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya selama ini pada MNC Group. Kami berkomitmen untuk menorehkan lebih banyak prestasi dengan menghadirkan karya-karya berkualitas, inovatif, dan tentunya membawa manfaat bagi kemajuan Indonesia,” jelas Valencia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282//mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183202//mnc_peduli-vOdA_large.jpg
Antusias Ikut Edukasi Memasak MNC Peduli, Peserta: Saya Akan Terapkan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189//mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182819//mnc_sekuritas-86Hq_large.jpg
Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada Cashback Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182650//mnc_sekuritas-xlO1_large.jpg
MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182596//motioncredit-YeA3_large.jpg
Dukung Gerakan Peduli Lingkungan, MNC Finance Serahkan Sampah Anorganik ke Yayasan Bumi Pertiwi Asri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement