MNC Amazing Race, Valencia Tanoesoedibjo : Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi untuk Keberhasilan Bersama

MNC Group atau PT MNC Asia Holding Tbk kini telah genap berusia 34 tahun. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diperoleh, maka diadakan rangkaian kegiatan seru, MNC Amazing Race salah satunya.

MNC Amazing Race melibatkan para karyawan dari seluruh unit bisnis untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) MNC Group tahun ini.

Ketua Panitia HUT MNC Group ke-34 sekaligus Direktur Digital Business PT Media Nusantara Citra Tbk, Valencia Tanoesoedibjo menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hari ini bukanlah sebatas perayaan saja, tetapi untuk meningkatkan kerja yang lebih baik.

“Kita berkumpul pada hari ini tidak hanya untuk merayakan, tetapi juga menjalin kebersamaan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi, antara kita semua yang ujungnya akan menjadi keberhasilan kita bersama,” ujar Valencia di pada sambutannya, di Parkir Mural MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Disamping itu, Valencia menuturkan pada HUT MNC Group ke-34 yang mengangkat tema ‘Bangkit Bersama’ dimaksudkan untuk membangkitkan semangat juang MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid.

“Bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama, menuju visi yang sama. Terima kasih para stakeholders, kolega, mitra, juga seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya selama ini pada MNC Group. Kami berkomitmen untuk menorehkan lebih banyak prestasi dengan menghadirkan karya-karya berkualitas, inovatif, dan tentunya membawa manfaat bagi kemajuan Indonesia,” jelas Valencia.