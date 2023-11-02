Seru Banget, 10 Kelompok Peserta Ramaikan Grand Final MNC Amazing Race

RATUSAN karyawan MNC Group ramaikan grand final MNC Amazing Race di kawasan Parkir Mural MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, (2/11/2023).

Para peserta mengenakan atasan serba putih dilengkapi dengan berbagai atribut unik dan menarik yang membuat penampilan masing-masing peserta terlihat nyentrik. Ratusan karyawan MNC Group ini dibagi ke dalam 10 kelompok berbeda, yang masing-masing terdiri dari 50 orang.

Suasana grand final kian meriah ketika acara dibuka dengan menampilkan yel-yel tiap kelompok mereka. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah penampilan yel-yel dari kelompok ‘Passion’.

BACA JUGA:

Tediri dari peserta pria dan wanita kelompok Passion menunjukkan kebolehan dan kreativitas mereka dalam menampilkan yel-yel dengan bait yang unik.

“Tim Passion bakar passion mu, bakar bakar bakar. Apakah MNC ada di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia, ini dia,” teriak seluruh peserta tim Passion serentak.

BACA JUGA:

Tak hanya itu, yel-yel kian heboh diiringi dengan gerakan menggemaskan para peserta pria yang mengundang gelak tawa dewan juri dan peserta lainnya. Mereka tampak sangat kompak dan lincah melakukan tiap gerakan mengiringi instruksi ketua kelompok. Disamping itu sembilan kelompok lainnya, juga tak kalah heboh dan semangat menampilkan yel-yel yang dimiliki.