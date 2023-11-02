5 Potret Dokter Cantik Sonia Wibisono, Bergaya ala Sosialita Pamerkan Paha Mulus

DOKTER cantik Sonia Wibisono juga memilih untuk menekuni dunia entertaiment selain menjadi dokter kecantikan. Di media sosial pribadinya pun dia kerap membagikan tips tentang kesehatan dan kecantikan.

Tak hanya itu, wanita 46 tahun ini juga memiliki paras cantik. Di media sosial pribadinya, ia kerap menunjukkan kehidupan mewahnya bak sosialita. Meskipun sudah tidak muda lagi, namun dia masih terlihat awet muda dan memesona. Berikut potret cantik Sonia Wibisono seperti dikutip dari Instagram @sonia_wibisono.

Pose duduk

Sonia Wibisono nampak stylish memakai turtle neck hitam dipadukan dengan hotpants dan legging. Dia juga menambahkan coat berwarna krem dari brand Louis Vuitton dan gladiator boots silver.

Dia nampak pose duduk di sofa sambil menyilangkan kaki dan menoleh ke samping. Gayanya kece abis!

Tampil seksi pakai rok mini

Melalui postingannya di Instagram Sonia kerap memamerkan gaya outfitnya yang terlihat sangat kece. Seperti di foto ini dia terlihat seksi memakai rok mini dengan aksen ekor baju lengan panjang warna abu-abu dan high boots.

Dia pose berdiri sambil bersandar di sisi sofa. Dia terlihat cantik dengan tampilan rambut digerai dan dicurly, serta memakai makeup tebal.

Foto OOTD

Gaya OOTD Sonia saat liburan di Tokyo. Dia tampil kece dengan kaus hitam dipadukan dengan rok mini motif warna merah dan sneakers. Penampilannya makin stylish dengan Wide-Brimmed Hat warna hitam.