CLAUDIA Scheunemann merupakan striker andalan tim nasional putri Indonesia, yang kini bermain untuk Young Warrior FA. Bahkan, dia menjadi pemain termuda Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF Putri U-19
Perempuan yang berumur 13 tahun ini mulai menjadi perhatian masyarakat dimulai saat dia berhasil membobol gawang Singapura pada pertandingan Grup A Piala AFF U-18 Wanita 2022 yang berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang.
Claudia pun diketahui memiliki campuran Jerman-Indonesia dari Ralph Scheunemann. Dia lahir di Tangerang, Banten, pada 24 April 2009.
Grup A bergabung dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste yang dimana Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil mengalahkan tiga tim tersebut. Sehingga mampu meraih peringkat pertama dengan koleksi 9 poin dan lolos ke semifinal yang akan dimainkan pada 13 Juli 2023.