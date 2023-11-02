Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Portrait Claudia Scheunemann, Striker Andalan Timnas Putri Indonesia

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:01 WIB
Portrait Claudia Scheunemann, Striker Andalan Timnas Putri Indonesia
Claudia Scheunermann. (Foto: Instagram)
A
A
A

CLAUDIA Scheunemann merupakan striker andalan tim nasional putri Indonesia, yang kini bermain untuk Young Warrior FA. Bahkan, dia menjadi pemain termuda Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF Putri U-19

Perempuan yang berumur 13 tahun ini mulai menjadi perhatian masyarakat dimulai saat dia berhasil membobol gawang Singapura pada pertandingan Grup A Piala AFF U-18 Wanita 2022 yang berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang.

Claudia pun diketahui memiliki campuran Jerman-Indonesia dari Ralph Scheunemann. Dia lahir di Tangerang, Banten, pada 24 April 2009.

Claudia Scheunemann

Grup A bergabung dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste yang dimana Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil mengalahkan tiga tim tersebut. Sehingga mampu meraih peringkat pertama dengan koleksi 9 poin dan lolos ke semifinal yang akan dimainkan pada 13 Juli 2023.

