Portrait Claudia Scheunemann, Striker Andalan Timnas Putri Indonesia

CLAUDIA Scheunemann merupakan striker andalan tim nasional putri Indonesia, yang kini bermain untuk Young Warrior FA. Bahkan, dia menjadi pemain termuda Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF Putri U-19

Perempuan yang berumur 13 tahun ini mulai menjadi perhatian masyarakat dimulai saat dia berhasil membobol gawang Singapura pada pertandingan Grup A Piala AFF U-18 Wanita 2022 yang berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang.

Claudia pun diketahui memiliki campuran Jerman-Indonesia dari Ralph Scheunemann. Dia lahir di Tangerang, Banten, pada 24 April 2009.

Grup A bergabung dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste yang dimana Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil mengalahkan tiga tim tersebut. Sehingga mampu meraih peringkat pertama dengan koleksi 9 poin dan lolos ke semifinal yang akan dimainkan pada 13 Juli 2023.