Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Gwenchana, Aigo dan Chukkae yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:38 WIB
Arti Kata Gwenchana, Aigo dan Chukkae yang Viral di TikTok
Arti kata gwenchana, aigo, chukkae. (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI kata gwenchana, aigo dan chukkae yang viral di TikTok menarik untuk dibahas. Tiga istilah itu berasal dari bahasa Korea yang sering disebut dalam dialog drama Korea atau drakor.

Istilah ini juga sering digunakan oleh masyarakat, termasuk netizen pengguna TikTok dalam keseharian.

Penasaran dengan arti dari ketiga istilah dari bahasa Korea Selatan itu? Simak penjelasan dari arti kata gwenchana, aigo dan chukkae yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

Arti Kata Gwenchana

Gwenchana adalah bahasa Korea yang artinya aku tidak apa-apa atau aku baik-baik saja. Biasanya, gwenchana diucapkan saat ada lawan bicara yang menanyakan mengenai perasaannya tentang suatu kejadian yang tidak mengenakkan atau musibah yang terjadi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement