Arti Kata Gwenchana, Aigo dan Chukkae yang Viral di TikTok

ARTI kata gwenchana, aigo dan chukkae yang viral di TikTok menarik untuk dibahas. Tiga istilah itu berasal dari bahasa Korea yang sering disebut dalam dialog drama Korea atau drakor.

Istilah ini juga sering digunakan oleh masyarakat, termasuk netizen pengguna TikTok dalam keseharian.

Penasaran dengan arti dari ketiga istilah dari bahasa Korea Selatan itu? Simak penjelasan dari arti kata gwenchana, aigo dan chukkae yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

Arti Kata Gwenchana

Gwenchana adalah bahasa Korea yang artinya aku tidak apa-apa atau aku baik-baik saja. Biasanya, gwenchana diucapkan saat ada lawan bicara yang menanyakan mengenai perasaannya tentang suatu kejadian yang tidak mengenakkan atau musibah yang terjadi.