BAGAIMANA cara menikahi wanita Palestina? Mungkin banyak yang penasaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia dan Palestina memiliki kedekatan yang telah terjalin sejak lama.

Bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, di mana Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam.

Begitu juga saat Palestina mengalami konflik berkepanjangan dengan Israel, Indonesia menjadi negara yang senantiasa membela Palestina. Bukan soal hubungan kenegaraan dan kemanusiaan saja, banyak juga orang Indonesia yang menikah dengan orang Palestina.

Lantas, bagaimana cara menikahi wanita Palestina? Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana cara menikahi wanita Palestina, dikutip berdasarkan pengalaman orang Indonesia bernama Bang Onim dalam podcast Arie Untung, Jumat (3/11/2023).

(Bagaimana cara menikahi wanita Palestina, foto: Freepik)

Onim pun menceritakan pengalamannya bisa menikahi wanita Palestina bernama Raja. Saat itu, dia tengah menjadi relawan di Palestina karena tinggal di Palestina membuatnya ingat mati lantaran setiap harinya ada 1-2 roket berseliweran meskipun tidak ada perang.

Lalu, setelah setahun tinggal di Palestina, dia memutuskan untuk tetap di sana dan mencari jodoh di sana. Namun, dia harus mengalami penolakan wanita Gaza untuk taaruf sebanyak 6 kali hingga dia pun putus asa dan ingin kembali ke Indonesia.