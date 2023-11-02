5 Rekomendasi Tempat Hangout di Bintaro, Kuliner Sekaligus Piknik

BICARA tempat hangout di kawasan Jakarta Selatan memang tidak akan pernah habisanya. Salah satu yang menarik perhatian, ketika kamu berada di kawasan Bintaro.

Di sana, kamu tidak hanya disuguhkan dengan tempat hangout bernuansa coffee shop, juga kafe dengan gaya vintage. Suasana seperti ini tentu sangat cocok bagi kamu yang ingin sekedar nongkrong kumpul bersama teman atau menyibukan diri dengan menyelesaikan pekerjaan.

Kira-kira ada apa saja? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (3/11/2023), berikut lima rekomendasi tempat hangout di daerah Bintaro.

1. Omana Coffee and Roastery

(Foto: Instagram @omana.coffee)

Berada di kawasan sektor sembilan, rasanya tak lengkap jika kamu tidak mampir di Omana Coffe and Roastery. Lokasinya ada di jalan Elang Blok HF 8 No. 1, Bintaro Jaya.

Omana Coffee and Roastery buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Menu makanan di sini variative. Jadi, tidak hanya menyediakan kopi dan pastry saja, buat kamu yang ingin sarapan ataupun makan siang bisa banget lho ke sini.

2. Di Luhur Gelato, Coffee, and Tea

(Foto: Instagram @diluhurcafe)

Sebenarnya Di Luhur Cafe tidak hanya menyediakan kopi saja, tetapi ada gelato juga lho. Uniknya, café ini tempatnya memang di rooftop, tentu view-nya gedung-gedung daerah Bintaro.

Bagi kamu yang tertarik datang ke sini, jangan coba-coba di Senin karena Di Luhur libur. Berlokasi di jalan Kasuari Raya Blok HB2.7, Bintaro, Di Luhur buka pada hari Selasa jam 9 pagi sampai 9 malam, kecuali hari jumat mereka buka pada jam 2 siang sampai 9 malam.