HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak dengan Indeks Bahagia Tertinggi, Siapa Nomor 1?

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:30 WIB
5 Zodiak dengan Indeks Bahagia Tertinggi, Siapa Nomor 1?
Tanda zodiak indeks bahagia tertinggi, (Foto: Freepik)
A
A
A

DARI kacamata astrologi, setiap tanda zodiak punya kepribadian, keberuntungan, kesialan dan takdir yang unik.

Begitu juga indeks kebahagiaan alami yang dimiliki, dikutip dari KnowInsiders, Kamis (2/11/2023) banyak ahli astrologi yang sepakat bahwa lima zodiak di bawah ini adalah tanda zodiak dengan indeks kebahagiaan tertinggi dari urutan nomor lima hingga nomor satu.

1. Libra: Para Libra adalah orang yang sangat lembut dan sopan, sehingga mereka selalu menerima cinta dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Libra yang dewasa, cukup puas dengan apa yang dimilikinya, makanya tidak mengejar kehidupan mewah, tetapi hanya mencari hal-hal sederhana. Selain itu, orang Libra baik dan perhatian terhadap orang lain.

2. Aquarius: Terbantu karena punya kepribadian yang riang, sehingga merasa punya kehidupan yang memuaskan dan bahagia. Orang-orang Aquarius sering memikirkan masalah besar, sehingga hal-hal kecil dalam hidup tidak pernah mengganggu pikirannya, bikin jauh dari stres.

Selain itu juga tipe orang yang selalu menemukan hal-hal baik dalam hidup, selalu optimis, dan penuh harapan.

