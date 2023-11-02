5 Zodiak dengan Indeks Bahagia Tertinggi, Siapa Nomor 1?

DARI kacamata astrologi, setiap tanda zodiak punya kepribadian, keberuntungan, kesialan dan takdir yang unik.

Begitu juga indeks kebahagiaan alami yang dimiliki, dikutip dari KnowInsiders, Kamis (2/11/2023) banyak ahli astrologi yang sepakat bahwa lima zodiak di bawah ini adalah tanda zodiak dengan indeks kebahagiaan tertinggi dari urutan nomor lima hingga nomor satu.

1. Libra: Para Libra adalah orang yang sangat lembut dan sopan, sehingga mereka selalu menerima cinta dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Libra yang dewasa, cukup puas dengan apa yang dimilikinya, makanya tidak mengejar kehidupan mewah, tetapi hanya mencari hal-hal sederhana. Selain itu, orang Libra baik dan perhatian terhadap orang lain.

BACA JUGA: 4 Shio yang Diramalkan Makmur di Finansial Pada 2024

2. Aquarius: Terbantu karena punya kepribadian yang riang, sehingga merasa punya kehidupan yang memuaskan dan bahagia. Orang-orang Aquarius sering memikirkan masalah besar, sehingga hal-hal kecil dalam hidup tidak pernah mengganggu pikirannya, bikin jauh dari stres.

BACA JUGA: 4 Zodiak Diramalkan akan Melepas Masa Lajang di 2024

Selain itu juga tipe orang yang selalu menemukan hal-hal baik dalam hidup, selalu optimis, dan penuh harapan.