Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Atlet Voli Pantai Cantik Morgan Beck yang Punya Body Goals Model

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:01 WIB
5 Potret Atlet Voli Pantai Cantik Morgan Beck yang Punya Body Goals Model
Morgan Beck. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Morgan Elizabeth Beck Miller atau yang akrab dikenal Morgan Beck merupakan atlet bola voli pantai asal Amerika. Tapi, selain menjadi menjadi atlet, dia juga menjadi model profesional.

Perempuan kelahiran 30 Maret 1987 ini memiliki tinggi 191 cm ini lahir di Newport Beach, California. Dengan tubuh tingginya tersebut, tidak heran jika dia menjadi model yang menarik.

Bahkan, dia pernah dinobatkan oleh Majalah Kompleks sebagai "Salah satu dari 25 Atlet Terpanas di Tim Olimpiade 2012". Jadi, tidak heran ketika berada di luar lapangan dia kerap tampil dengan outfit modis. Berikut potret Morgan Beck dilansir dari Instagram @morganebeck.

Cantik saat selfie

Morgan Beck

Morgan Beck berfoto selfie. Dia tampil cantik dalam balutan tank top tie dye. Rambut panjang yang digerai membuat penampilannya kian mempesona.

Pose duduk bersandar

Morgan Beck

Morgan Beck pose duduk bersandar dengan tatapan mata Morgan Beck ke arah kamera sambil tersenyum. Morgan Beck tampak percaya diri menampilkan kaki jenjangnya yang seksi. Selain itu, dia juga mengenakan kemeja flanel warna biru dipadu dengan hotpants. Morgan pun gaya nya tampil kekinian kan?

Pose pegang bola

Morgan Beck

Potret Morgan Beck saat pemotretan memakai bikini two piece warna lilac. Tampilan rambutnya di cepol dan dia memakai makeup natural pose fierce. Sebagai seorang atlet, Morgan Beck memiliki tubuh body goals.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement