5 Potret Atlet Voli Pantai Cantik Morgan Beck yang Punya Body Goals Model

ATLET cantik Morgan Elizabeth Beck Miller atau yang akrab dikenal Morgan Beck merupakan atlet bola voli pantai asal Amerika. Tapi, selain menjadi menjadi atlet, dia juga menjadi model profesional.

Perempuan kelahiran 30 Maret 1987 ini memiliki tinggi 191 cm ini lahir di Newport Beach, California. Dengan tubuh tingginya tersebut, tidak heran jika dia menjadi model yang menarik.

Bahkan, dia pernah dinobatkan oleh Majalah Kompleks sebagai "Salah satu dari 25 Atlet Terpanas di Tim Olimpiade 2012". Jadi, tidak heran ketika berada di luar lapangan dia kerap tampil dengan outfit modis. Berikut potret Morgan Beck dilansir dari Instagram @morganebeck.

Cantik saat selfie

Morgan Beck berfoto selfie. Dia tampil cantik dalam balutan tank top tie dye. Rambut panjang yang digerai membuat penampilannya kian mempesona.

Pose duduk bersandar

Morgan Beck pose duduk bersandar dengan tatapan mata Morgan Beck ke arah kamera sambil tersenyum. Morgan Beck tampak percaya diri menampilkan kaki jenjangnya yang seksi. Selain itu, dia juga mengenakan kemeja flanel warna biru dipadu dengan hotpants. Morgan pun gaya nya tampil kekinian kan?

Pose pegang bola

Potret Morgan Beck saat pemotretan memakai bikini two piece warna lilac. Tampilan rambutnya di cepol dan dia memakai makeup natural pose fierce. Sebagai seorang atlet, Morgan Beck memiliki tubuh body goals.