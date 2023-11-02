5 Jenis Pengharum Ruangan Tahan Lama, Rahasia Rumah Wangi Semerbak!

Selain kebersihan yang terjaga, rumah yang wangi juga akan membuat penghuni betah berada di dalamnya. Untuk itu, ketahui jenis pengharum ruangan tahan lama supaya Anda dan keluarga betah di rumah.

Dari yang tradisional hingga modern, ada berbagai pengharum ruangan tahan lama yang bisa Anda pilih sesuai selera. Penasaran apa saja? Simak uraiannya berikut ini!

5 Pengharum Ruangan Tahan Lama

1. Reed Diffuser

Reed Diffuser merupakan pengharum ruangan yang memiliki bentuk mirip dengan dupa. Sehingga, tak hanya berfungsi sebagai pengharum, produk ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan ruangan.