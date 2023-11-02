Menghindari Sial, Ini Warna dan Arah yang Harus Dijauhi Shio Tikus hingga Kelinci

LAYAKNYA ada hal-hal tertentu yang membawa hoki, dari aspek astrologi shio ada beberapa hal atau sesuatu yang harus dihindari oleh setiap tanda shio untuk menghindari nasib buruk.

Menurut astrologi, selain angka, bunga ada juga warna dan arah tertentu yang disebut berpeluang membawa sial bagi setiap tanda shio. Jika memang menyakininya, ada baiknya menjauhi warna dan arah ini agar bisa menghindari kesialan. Melansir Express UK, Kamis (2/11/2023) berikut warna dan arah yang harus dijauhi oleh shio Tikus, Kerbau, Macan, hingga Kelinci.

1. Shio Tikus Para pemilik shio Tikus, disebutkan sebisa mungkin harus menghindari angka lima dan sembilan yang merupakan angka sial bagi Tikus, begitu pula warna kuning dan coklat. Sementara untuk arah, hindari arah ke selatan dan tenggara yang berpotensi membawa nasib buruk.

2. Shio Kerbau: Sama halnya dengan Tikus, lima adalah angka sial bagi orang-orang dengan shio Kerbau, namun enam juga merupakan angka yang harus diwaspadai. Sedangkan untuk warna, biru adalah warna sial bagi para pemilik shio satu ini, begitu juga dengan barat daya yang disebut sebagai arah kurang hoki bagi pemilik shio Kerbau.

