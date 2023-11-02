Potret dan Profil Megawati Hangestri, Pevoli asal Indonesia yang Dijuluki Megatron

POTRET Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan usai dinobatkan menjadi pemain terbaik atau MVP sebanyak dua kali di Liga Korea. Dia pun tak hanya memiliki fans dari Indonesia, juga Korea.

Bahkan, para penggemarnya itu memberikan julukan Megatron pada perempuan kelahiran Jember tersebut. Prestasi Megawati yang mengharumkan nama bangsa Indonesia itu memang patut di apresiasi.

Memang Megawati sudah lama terjun menjadi atlet. Namanya makin harum semenjak dia bergabung dalam Liga Korea dengan banyak menyumbangkan poin pada saat pertandingan, membawa nama klub voli di luar negri yaitu Daejeon CheongKwanJang Red Sparks.

Ingin tahu lebih dalam mengenai Profil Megawati Hangestri si cantik Megatron asal Indonesia? Mengutip akun Instagramnya, berikut potretnya Kamis (2/11/2023).

1. Kelahiran 1999





Memiliki nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi, dia lahir pada 20 September 1999 di Jember, Jawa Timur. Pemain voli cantik ini kerap disapa Mega memang semakin dieknal orang karena prestasinya yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, tak mneghalangi semangat dan ambisinya untuk mewakili Indonesia di level Internasional.

2. Perjalanan Karier





Sejak usia 14 tahun, Mega memang sudah mengawali kariernya sebagai atlet bola voli. Dia memulai kariernya pada saat bergabung menjadi pemain muda di tim skuad Surabaya Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama pada 2015.

Pernah bergabung ke dalam tim Jakarta Pertamina Fastron dari 2015 – 2017 hingga akhirnya pindah tim saat bermain di Jakarta BNI 46 Putri dan Bandung BJB andamata sebagai perwakilan Indonesia pada agenda Grand Prix ASEAN 2022.