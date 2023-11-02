Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Mimpi Dikejar Orang Berbaju Hitam? Bisa Buruk atau Baik

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:06 WIB
Arti mimpi. (Foto: Freepik)
APA arti mimpi dikejar orang berbaju hitam? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Meski mimpi adalah bunga tidur, tidak sedikit orang yang mencari apa arti dari mimpi yang dialaminya. Bahkan mengaitkan mimpi yang dialami saat tidur dengan kejadian di dunia nyata.

Mimpi yang dialami juga sering ditafsirkan menurut primbon Jawa, identik dengan hal-hal mistis. Kali ini, kita akan membahas mengenai arti mimpi dikejar orang berbaju hitam yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa arti mimpi dikejar orang berbaju hitam sebagai berikut:

1. Menurut peradaban kuno di masa lalu, mimpi dikejar orang berbaju hitam selalu dikaitkan dengan dunia supranatural. Sehingga, dapat diartikan bahwa sosok hitam itu sebagai dewa-dewa dan roh jahat.

Arti Mimpi

2. Jika mimpi dikejar orang berbaju hitam itu dianggap sebagai mimpi yang indah dan membahagiakan, maka dapat diartikan sebagai kehadiran dewa atau Tuhan. Sebaliknya, jika ditafsirkan buruk, maka dapat diartikan kehadiran jin atau roh jahat.

