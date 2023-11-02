Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral di TikTok Uang Rp10 Ribu Cukup di Tangan Istri yang Tepat, Netizen: Tinggal di Hutan Tropis?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:30 WIB
Viral di TikTok Uang Rp10 Ribu Cukup di Tangan Istri yang Tepat, Netizen: Tinggal di Hutan Tropis?
Viral Rp10 ribu cukup di tangan istri yang tepat, (Foto: TikTok @ashso07)
PUNYA dan menjalani prinsip untuk menjalani hidup hemat bahkan seirit mungkin memang tidak salah. Hal ini mungkin semata-mata demi bisa mencukupi kebutuhan dengan pendapatan atau uang yang seadanya.

Namun, terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan antara irit, pelit dan tidak mampu. Saking pelitnya, mereka kerap menganggap, uang dengan nominal sekecil apa pun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, asalkan di tangan yang tepat.

Contohnya bisa dilihat dari konten yang sedang ramai, viral di linimasa TikTok saat ini. Ketika seorang TikTokers, dengan akun @ashso07 yang tiba-tiba viral dari konten belanja makanan untuk satu hari, untuk makan sekeluarga, ia bisa memaksimalkan uang belanja yang hanya Rp10 ribu dengan tagline, “Rp10 ribu cukup kalau di tangan istri yang tepat”.

Konten dan pernyataan tersebut pun menuai banyak komentar dan sindiran dari para netizen, terutama dari sesama Ibu Rumah Tangga. Salah satunya, datang dari TikTokers bernama Riyuka Bunga yang menyindir, bahwa hal ini bukan persoalan tentang istri yang tepat atau bukan.

Melainkan, pada realita bahwa harga bahan makanan dan kebutuhan di setiap daerah yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.

“Nih buat yang bilang 10.000 cukup kok kalau di tangan istri yang tepat. Eh polwan manyun, masalahnya bukan istrinya tepat atau nggak, tapi harga kebutuhan di tiap daerah itu beda,” ujar Bunga, dilansir dari akun TikToknya, @riyukabunga, Kamis, (2/11/2023)

Halaman:
1 2 3
      
