HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Kiki CJR, Cinta Pertama Prilly Latuconsina

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:52 WIB
Potret dan Profil Kiki CJR, Cinta Pertama Prilly Latuconsina
Potret dan profil Kiki CJR. (Foto: Instagram @teukuryz)
A
A
A

POTRET Kiki CJR kini menarik perhatian publik. Tepatnya sejak sebuah pengakuan yang mengejutkan di kanal YouTube Deddy Corbuzier, di mana dia mengaku pernah berpacaran dengan Prilly Latuconsina.

"Pril, loe lupa kita mantanan," kata Kiki di YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (2/11/2023).

Sontak, satu ruangan yang ada di studio termasuk Vidi Aldiano hingga Deddy Corbuzier dibuat terkejut.

Prilly pun tampak tak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia hanya tersipu malu hingga mengatakan itu hanya cinta monyet.

"Emang loe ngitung gue Ki sebagai mantan loe?" ujar Prilly, sambil tertawa.

Kabar tersebut memang benar-benar mengejutkan dan di luar dugaan. Pada akhirnya, banyak masyarakat dibuat penasaran dengan sosok sahabat Bastian itu.

Mengutip akun Instagramnya @teukuryz, berikut potret dan profil Kiki CJR.

1. Kelahiran 1998

Kiki CJR

Pemilik nama asli Teuku Ryzki Muhammad ini lahir di Jakarta, 4 Januari 1998. Dia merupakan putra dari pasangan Teuku Zulfan dan Aida Fitri.

Kiki memiliki kakak bernama Cut Helena dan adik brenama Teuku Faisal Ibrahim.

2. Beragama Islam

Kiki CJR

Dari namanya sudah jelas dia keturunan Aceh dan beragama Islam. Dia diketahui memiliki bakat di bidang tarik suara sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

Pada 2007, dia berhasil menjuarai Asia Choir Games kategori Youth Jazz dan setahun berselang, dia juga menjadi juara ajang AFI Junior 2008.

Halaman:
1 2
      
