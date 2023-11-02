Viral Pesta Pernikahan Suguhkan Aneka Jajanan SD untuk Tamu

SAJIAN menu makanan yang tersedia di gelaran pesta pernikahan memang selalu menarik perhatian para tamu undangan, selain juga karena imejnya yang terkesan mewah.

Biasanya, pesta pernikahan di Indonesia menyajikan menu-menu katering khusus ditambah dengan gubukan atau pondok makanan tertentu, misalnya kambing guling, sate kambing, es krim, aneka pasta, dan berbagai menu lainnya.

Menariknya, sajian menu standar pesta pernikahan tersebut, tidak ada di gelaran pesta satu ini. Alih-alih menu katering biasa, acara pesta pernikahan yang tengah viral di linimasa sosial media ini justru memilih sederet jajanan kaki lima ‘abang-abang’ untuk disajikan ke para tamu.

Pernikahan yang mengusung konsep jajanan gerobakan kaki lima tersebut, terungkap lewat oleh akun TikTok @ellaaufarr yang bertindak sebagai Make UP Artist sang pengantin wanita.

Dalam video, terlihat banyak jajanan sekolah khas kaki lima, mulai dari bakso goreng, cilok, cilor, telor gulung dan masih banyak makanan lainnya ada di acara tersebut dan terlihat sang pedagang yang menjajakannya pun juga tampil rapi dengan kemeja Batik formal.

"Punya manten anak jajan, nikahannya rame full jajanan SD," tulis @ellaaufarr sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 913 ribu kali penayangan tersebut.