10 Ide Nama Bayi dari Bahasa Sansekerta yang Cocok dengan Masyarakat Indonesia

MEMILIH nama anak memang bukan hanya sekadar memberikan panggilan kepada mereka semata, tapi juga terkandung harapan orang tua kepada sang anak.

adalah salah satu keputusan penting dalam kehidupan orangtua. Nama tidak hanya menjadi cara untuk mengidentifikasi seseorang, tetapi juga bisa mencerminkan makna, budaya, dan harapan yang diharapkan orangtua untuk anak mereka.

Bahasa Sansekerta, yang merupakan salah satu bahasa kuno sangat lekat dengan kebudayaan Indonesia, memberikan inspirasi banyak ide nama untuk anak yang kaya makna dan sejarah.

Ananda

Nama ini berarti "kebahagiaan" atau "kegembiraan" dalam bahasa Sansekerta. Ini adalah pilihan yang bagus bagi orangtua yang menginginkan anak mereka hidup dalam kebahagiaan.

Arya

Nama Arya mengartikan "mulia" atau "bangsawan". Nama ini mencerminkan keagungan dan kemuliaan.

Dharma

Dharma adalah kata dalam bahasa Sansekerta yang berarti "hukum alam" atau "moral". Ini adalah pilihan yang kuat untuk orangtua yang ingin mendidik anak mereka dalam nilai-nilai etika dan moral.

Lakshmi

Lakshmi adalah nama dewi kekayaan, keberuntungan, dan keindahan dalam mitologi Hindu. Nama ini mewakili keberuntungan dan keberkahan.

Rama

Nama ini terkait dengan tokoh epik Hindu, Rama, yang dikenal sebagai simbol kesetiaan dan kebajikan. Rama adalah pilihan yang bagus bagi orangtua yang menginginkan anak mereka menjadi individu yang setia dan baik hati.