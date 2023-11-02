Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 3 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:35 WIB
Tanggal 3 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Peringatan 3 November 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 3 November 2023 jatuh pada Jumat di minggu awal. Pada hari ini, akan ada beberapa peristiwa penting yang terjadi.

Meskipun bukan hari libur nasional, tapi perlu diingat sebagai bentuk penghormatan. Salah satunya Haru Kerohanian.

Selain itu, ada hari lainnya yang perlu diperingati. Berikut ulasannya:

1. Hari Kerohanian

Indonesia memiliki keberagaman agama, maka dari itu diadakannya Hari Kerohanian.

Di Indonesia, ada enam agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya Hari Kerohanian diharapkan setiap warga negara dapat menjunjung tinggi toleransi tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

Dalam ajaran agama, terkandung sumber nilai dan moral universal yang bisa menjawab tantangan kehidupan dengan membentuk prilaku dan sikap manusia. Tanpa agama, manusia belum bisa disebut sebagai manusia.

Halaman:
1 2
      
