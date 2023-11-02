Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Eva Celia, Anak Sophia Latjuba yang Sukses Jadi Penyanyi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:47 WIB
Transformasi Eva Celia, Anak Sophia Latjuba yang Sukses Jadi Penyanyi
Transformasi Eva Celia. (Foto: Instagram)
A
A
A

EVA Celia kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Dia pun mengikuti jejak kedua orangtuanya, Indra Lesmana dan Sophia Latjuba untuk terjun ke dunia hiburan Tanah Air.

Dia sering kali pula mengikuti sang ayah untuk manggung dan menyanyikan lagu-lagu jazz. Gayanya yang asyik, sering kali membuat penasaran sosok kecilnya seperti apa.

Mengutip akun Instagramnya @evacelia pada Kamis (2/11/2023), berikut transformasi istri Demas.

1. Masa kecil

Eva Celia

Eva Celia lahir di Jakarta pada 21 September 1992. Dia nampak begitu lucu dengan potret kedekatan bersama anjing peliharaannya.

Dia pun begitu menggemaskan dengan dress floral dan rambut ikalnya.

2. Foto bersama ibunda

Eva Celia

Seiring dengan berjalannya waktu, Indra Lesmana dan Sophia Latjuba justru memutuskan untuk berpisah, sehingga membuat Eva Celia tinggal bersama dengan Ibunya. Meskipun demikian, hubungan Eva dan ayahnya tetap terjalin baik bahkan hingga saat ini.

Halaman:
1 2
      
