Kisah Mistis Menara Saidah, Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif

KISAH mistis Menara Saidah terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, selain warga yang mengaku pernah melihat bayangan merah, ada pula driver ojek online (ojol) dapat orderan fiktif.

Semua kisah berawal dari sang driver yang mengantar penumpang tak kasat mata dan baru dia sadari ketika sampai tujuan.

"Naik Grab tengah malem tiba-tiba driver bilang "Maaf mba, mba ini beneran kan? Coba tepok jok motor saya" *udah tepok jok*," tulis penumpang tersebut.

"Maaf loh mba, saya terakhir 2 minggu lalu dapet orderan fiktif, ternyata setan, bukan manusia, yang saya terima daun," ujarnya sang driver.

Kisah ini pertama kali dicuitkan oleh akun Twitter @Worksfees, cerita tersebut dikisahkan oleh penumpang ojol tersebut. Dia mengaku sempat dicurigai hantu oleh driver ojol tersebut.

Sekedar informasi bahwa Menara Saida memang sudah kosong sejak 16 tahun lalu lamanya. Tak heran, jika Menara Saidah itu terkesan menyeramkan.