Tampilan Anggun Titi DJ Pakai Sayap bak Malaikat, Hampir Kepala 6 Tapi Tetap Cantik

TITI DJ tampil cantik dalam balutan outfit serba hitam lengkap dengan sebuah sayap kecil berwarna putih yang tampak membentang indah di bagian punggungnya. Titi DJ tampak tampil bak ‘Sang Dewi’ seperti salah satu lagu yang ia bawakan saat itu.

Dalam acara yang digagas oleh Liberty Productions dan Pertamina ini, dia sukses tampil memukau di perhelatan Gemilang Jakarta yang digelar di Plaza Timur, Senayan, Jakarta.

Meski peluh keringat terlihat membasahi wajahnya, namun hal tersebut justru makin membuat kecantikan ibu empat anak itu kian bersinar dan memukau di atas panggung. Latar dan lighting panggung nan dramatis pun sukses membuat penampilan Titi DJ bak malaikat bersayap yang baru saja turun di bumi.

Selain sukses menghipnotis pengunjung yang hadir dengan suara emasnya, penampilan Titi DJ dalam outfit serba hitam berupa atasan blouse kerah kimono dan rok tule berhiaskan motif bunga berwarna putih itu sukses mencuri perhatian.

Meski hampir berusia kepala enam, namun malam itu ia sukses tampil tak kalah cantik dari para penyanyi muda alias pendatang baru. Belum lagi, dari riasan flawless dan gaya rambut bun yang membuat wajah cantiknya kian terekspos.

Sebagai informasi, Titi DJ merupakan satu dari beberapa musisi Tanah Air yang turut memeriahkan konser Gemilang Jakarta. Musisi lain yang turut tampil adalah Liberty Band, Second Born Band , Yeni Inka, Beby Romeo, dan ditutup dengan penampilan puncak dari ST 12.