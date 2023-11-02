Haircare Viral di TikTok, Cek 4 Manfaat Lidah Buaya untuk Rambut Keriting

VIRAL di TikTok, video haircare atau perawatan rambut keriting dengan menggunakan gel lidah buaya sebagai bahan alami. Hal ini terlihat dari video yang diunggah netizen pemilik akun TikTok @deni.medeiross belum lama ini.

Dari video yang sudah mendapat kurang lebih 4,5juta kali penayangan tersebut, memperlihatkan before after sang pria berambut keriting yang merendam rambutnya di campuran gel lidah buaya. Setelah perawatan, hasilnya rambut panjang keriting milik sang pria, terlihat lebih halus, tidak mengembang, sehat bercahaya alami.

Lidah buaya sendiri memang sudah terkenal dan banyak digunakan dalam perawatan kecantikan, termasuk perawatan rambut. Dikutip dari Hairfood, dari artikel yang diterbitkan dalam International Journal of Natural Therapy, lidah buaya adalah satu-satunya sumber vitamin B12 alami yang mengandung banyak nutrisi penting lainnya, termasuk kalsium, magnesium, seng, dan vitamin A, C dan E yang sanga penting untuk semua jenis rambut, termasuk rambut keriting.

Mengutip WebMD, disarankan usai memijat lidah buaya ke kulit kepala, gel lidah buaya bisa dioleskan ke seluruh rambut hingga ke ujung, ini disebut jadi obat terbaik untuk rambut keriting yang kering dan kaku. Melansir TextureTalk, Kamis (2/11/2023) berikut empat manfaat gel lidah buaya untuk rambut keriting.

1. Bantu pertumbuhan rambut secara alami: Gel lidah buaya mengandung vitamin dan enzim yang mampu menghilangkan sel kulit mati di kulit kepala, yang bisa menyumbat folikel rambut.

Enzim yang sama ini membantu mengunci kelembapan pada rambut dan juga sekaligus menstimulasi folikel rambut, serta membantu regenerasi sel yang membantu memperbaiki rambut. Dalam gel lidah buaya, ada bahan kimia mirip keratin yang bisa meremajakan rambut dan mencegah kerusakan.