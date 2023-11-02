10 Oleh-Oleh Khas Palestina, Negeri yang Gigih Perjuangkan Kemerdekaan hingga Banjir Simpati Dunia

PALESTINA masih terus jadi sorotan dunia, menyusul invasi militer ugal-ugalan sadis oleh pasukan zionist Israel. Serangan demi serangan terus dilancarkan militer Israel dengan membombardir Gaza lewat udara.

Aksi ini merupakan balasan atas serangan Badai Al Aqsa oleh pasukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Kondisi Palestina yang luluh lantak membuat banyak negara bersimpati pada bumi para nabi itu.

Di luar konflik dengan Israel, Palestina seperti kita tahu menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi kaum muslimin.

Pasalnya, di sana terdapat Masjid Al Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Bagi yang pernah mengunjungi Palestina, tentu sudah paham betul oleh-oleh apa saja yang populer dan bisa dibeli untuk dibawa pulang.

Meski tengah dirundung konflik berkepanjangan dengan Israel, hal itu tidak memudarkan keunikan dan ciri khas Palestina. Salah satunya adalah makanan dan hasil kreativitas warganya yang kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh atau cenderamata.

Berikut 10 oleh-oleh khas Palestina yang mungkin saja belum Anda ketahui;

1. Kurma Jericho

Jericho merupakan salah satu kota yang terletak di Tepi Barat, Palestina. Kota yang disebut-sebut sudah berdiri lebih dari 10 ribu tahun yang lalu ini menjadi tempat dimana Nabi Yusuf as dimakamkan.

Selain itu, Kota Jericho juga dikenal memiliki hasil bumi yang melimpah, salah satunya adalah kurma.

Kurma khas Kota Jericho ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang legit serta memiliki biji yang kecil. Tidak heran jika kurma ini sering dicari para wisatawan sebagai oleh-oleh.

2. Kopi dan Teh

Oleh-oleh selanjutnya yang tidak boleh Anda lewatkan jika berkunjung ke Palestina adalah kopi dan teh khas negara tersebut. Kopi dan teh di Palestina dikenal memiliki aroma yang kuat sehingga cocok untuk dijadikan oleh-oleh.

3. Baklava

Baklava merupakan salah satu makanan khas Palestina yang dipengaruhi oleh negara Timur Tengah lainnya.

Kudapan ini biasanya berisi potongan kacang pistachio, almond, atau kacang walnut yang menambah nikmat cita rasa baklava. Lapisan pastry yang renyah ini cukup populer di Palestina dan kerap dijadikan oleh-oleh para turis.