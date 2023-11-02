Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jalan-Jalan ke Majalengka, Ini 5 Camilan Khasnya Paling Cocok buat Oleh-Oleh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:02 WIB
Jalan-Jalan ke Majalengka, Ini 5 Camilan Khasnya Paling Cocok buat Oleh-Oleh
Kalua Jeruk, salah satu oleh-oleh khas Majalengka (Foto: Jadesta Kemenparekraf)
A
A
A

MAJALENGKA merupakan salah satu tujuan wisata yang potensial dan akan lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional, pasca-dibangunnya Bandar Udara Internasional Kertajati.

Jalan-jalan ke Majalengka tak afdol rasanya jika tidak membawa pulang makanan khas daerahnya.

Diolah dan dimanfaatkan menggunakan bahan-bahan lokal dari pertanian setempat, memberikan kekhasan yang tidak dapat dijumpai di daerah manapun.

Berikut ini adalah 6 kuliner khas Majalengka, yang bisa jadi ide oleh-oleh bagi keluarga di rumah.

1. Oncom Goreng

Selain Bandung, Majalengka juga punya oleh-oleh oncom goreng, lho! Namun keduanya cukup berbeda, dimana untuk oncom goreng khas Majalengka ini memiliki tekstur yang lebih kecil dan dicampur dengan bawang goreng.

Oncom Goreng Khas Majalengka

(Foto: FB/Oncom Goreng Sari Rasa)

2. Mangga Gedong Gincu

Oleh-oleh khas Majalengka yang terakhir adalah buah mangga. Eits, bukan sekadar mangga biasa bentuk serta warnanya cukup unik. Kulitnya yang berwarna agak kemerahan jadi ciri khas mangga ini. Rasanya juga segar dan manis, dijamin akan bikin ketagihan.

Jalakotek

(Foto: Cookpad/Pawon Bugge)

3. Jalakotek

Sekilas oleh-oleh ini punya nama yang serupa dengan makanan khas Sulawesi Selatan ‘jalangkote’, yang ternyata tampilanya juga agak-agak mirip.

Jalakotek khas Majalengka ini terbuat dari bahan dasar aci dan tahu, yang sudah dibumbui. Jakotek paling nikmat disantap saat masih hangat, ditambah dengan cocolan saus sambal atau cabe rawit juga makin enak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/25/3174600/mutiara-YZPz_large.jpg
Oleh-Oleh Khas Mandalika, dari Dodol Rumput Laut hingga Mutiara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/549/3108224/liburan_long_weekend_di_banten_ini_daftar_10_oleh_oleh_yang_wajib_dibawa_pulang-a8Iu_large.jpg
Liburan Long Weekend di Banten? Ini Daftar 10 Oleh-Oleh yang Wajib Dibawa Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/549/3017186/parfum_arab-6myn_large.JPG
7 Rekomendasi Oleh-Oleh Bisa Dibawa Pulang Jamaah Haji, Yuk Diborong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/549/3004854/10-oleh-oleh-khas-arab-saudi-cocok-dibawa-pulang-jamaah-haji-627pEDPWi4.jpg
10 Oleh-Oleh Khas Arab Saudi, Cocok Dibawa Pulang Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/549/2999993/8-oleh-oleh-khas-brunei-darussalam-negeri-tajir-melintir-seluas-banyuwangi-LWvUGXwl7s.jpg
8 Oleh-Oleh Khas Brunei Darussalam, Negeri Tajir Melintir Seluas Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/549/2995442/5-oleh-oleh-khas-indramayu-wajib-bawa-pulang-usai-liburan-mdXJrMwgdR.JPG
5 Oleh-Oleh Khas Indramayu Wajib Bawa Pulang Usai Liburan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement