Jalan-Jalan ke Majalengka, Ini 5 Camilan Khasnya Paling Cocok buat Oleh-Oleh

MAJALENGKA merupakan salah satu tujuan wisata yang potensial dan akan lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional, pasca-dibangunnya Bandar Udara Internasional Kertajati.

Jalan-jalan ke Majalengka tak afdol rasanya jika tidak membawa pulang makanan khas daerahnya.

Diolah dan dimanfaatkan menggunakan bahan-bahan lokal dari pertanian setempat, memberikan kekhasan yang tidak dapat dijumpai di daerah manapun.

Berikut ini adalah 6 kuliner khas Majalengka, yang bisa jadi ide oleh-oleh bagi keluarga di rumah.

1. Oncom Goreng

Selain Bandung, Majalengka juga punya oleh-oleh oncom goreng, lho! Namun keduanya cukup berbeda, dimana untuk oncom goreng khas Majalengka ini memiliki tekstur yang lebih kecil dan dicampur dengan bawang goreng.

(Foto: FB/Oncom Goreng Sari Rasa)

2. Mangga Gedong Gincu

Oleh-oleh khas Majalengka yang terakhir adalah buah mangga. Eits, bukan sekadar mangga biasa bentuk serta warnanya cukup unik. Kulitnya yang berwarna agak kemerahan jadi ciri khas mangga ini. Rasanya juga segar dan manis, dijamin akan bikin ketagihan.

(Foto: Cookpad/Pawon Bugge)

3. Jalakotek

Sekilas oleh-oleh ini punya nama yang serupa dengan makanan khas Sulawesi Selatan ‘jalangkote’, yang ternyata tampilanya juga agak-agak mirip.

Jalakotek khas Majalengka ini terbuat dari bahan dasar aci dan tahu, yang sudah dibumbui. Jakotek paling nikmat disantap saat masih hangat, ditambah dengan cocolan saus sambal atau cabe rawit juga makin enak.