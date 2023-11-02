Asam Lambung Mendadak Kambuh? Ini 2 Faktor Utama Pemicunya

INFEKSI dan kondisi kesehatan tertentu dapat menyebabkan tubuh memproduksi asam lambung berlebih. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan asam lambung tinggi. Seringkali, kondisi ini menyebabkan kelebihan produksi hormon gastrin.

Dilansir dari laman Health Line, Kamis (2/11/2023), Gastrin adalah hormon yang memberitahu perut Anda untuk memproduksi lebih banyak asam lambung. Kemudian penting juga untuk diperhatikan, bahwa terkadang penyebab spesifik asam lambung tinggi tidak dapat diidentifikasi.

Jika penyebab suatu kondisi tidak dapat ditentukan, kondisi ini disebut idiopatik. Sementara itu, adapun penyebab naiknya asam lambung dikarenakan beberapa faktor. Apabila kondisi ini terjadi, Anda akan merasa tidak nyaman dan sulit untuk melanjutkan aktivitas dengan lancar.

Dua faktor yang sering memicu naiknya asam lambung adalah begadang dan stres. Di mana keduanya cukup banyak dan tidak bisa dihindari

"Begadang dan stres menjadi dua faktor pemicu naiknya asam lambung yang banyak terjadi di kalangan masyarakat," kata drg. Like Rosita yang juga sebagai owner Fazmaag.

Begadang Pemicu Asam Lambung

Kebiasaan begadang akan menyebabkan waktu tidur Anda jadi berkurang. Hal ini bisa memicu kambuhnya penyakit maag dan gejala sakit lambung lainnya. Pasalnya sistem pencernaan akan tetap bekerja di waktu malam dan menghasilkan asam lambung.

Jika Anda begadang lalu tidak makan apapun maka risiko maag kambuh akan semakin besar. Selain itu saat Anda begadang, tubuh tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan energi keesokan hari. Padahal sistem pencernaan Anda terus bekerja dan seharusnya Anda mempersiapkan energi yang cukup dengan tidur.

"Jika Anda tetap begadang, maka kerja sistem pencernaan bisa terganggu," ujarnya.

Lebih bahaya lagi jika Anda begadang sambil makan makanan yang tidak sehat dan minum kopi. Kebiasaan seperti ini akan mengacaukan jadwal sistem pencernaan Anda. Pada akhirnya sistem pencernaan terganggu dan asam lambung meningkat.