Cara Makan Buah yang Sebenarnya Kurang Sehat, Apa Saja?

SELAMA ini konsumsi buah-buahan dianggap perilaku sehat. Apalagi memang buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Buah-buahan mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit.

Namun, ada beberapa cara makan buah yang sebaiknya dihindari karena dapat merusak manfaat kesehatan buah tersebut.

Berikut adalah empat cara makan buah yang sebaiknya Anda hindari, dikutip dari Cleveland Clinic,

1. Buah yang Dikeringkan

Meskipun jumlah nutrisi buah yang dikeringkan kurang lebih sama dengan buah segar. Mengeringkan buah dapat menghilangkan sebagian besar kandungan. Lebih tepatnya air dan serat yang dapat membantu kamu merasa kenyang saat makan buah.

2. Jus atau Smoothie yang tidak Alami

Meskipun jus buah mungkin terlihat sehat, banyak jus komersial mengandung tambahan gula dan bisa memiliki sedikit serat. Saat buah diubah menjadi jus, seratnya hilang, dan ini dapat mengakibatkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Sebaiknya, pilih jus buah yang alami tanpa tambahan gula atau lebih baik lagi, makan buah secara utuh. Dimana hal ini juga berlaku pada smoothie.