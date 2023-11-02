Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Makan Buah yang Sebenarnya Kurang Sehat, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:47 WIB
Cara Makan Buah yang Sebenarnya Kurang Sehat, Apa Saja?
Buah kering. (Foto: Womens health)
A
A
A

SELAMA ini konsumsi buah-buahan dianggap perilaku sehat. Apalagi memang buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Buah-buahan mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit.

Namun, ada beberapa cara makan buah yang sebaiknya dihindari karena dapat merusak manfaat kesehatan buah tersebut.

Berikut adalah empat cara makan buah yang sebaiknya Anda hindari, dikutip dari Cleveland Clinic,

buah kering

1. Buah yang Dikeringkan

Meskipun jumlah nutrisi buah yang dikeringkan kurang lebih sama dengan buah segar. Mengeringkan buah dapat menghilangkan sebagian besar kandungan. Lebih tepatnya air dan serat yang dapat membantu kamu merasa kenyang saat makan buah.

2. Jus atau Smoothie yang tidak Alami

Meskipun jus buah mungkin terlihat sehat, banyak jus komersial mengandung tambahan gula dan bisa memiliki sedikit serat. Saat buah diubah menjadi jus, seratnya hilang, dan ini dapat mengakibatkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Sebaiknya, pilih jus buah yang alami tanpa tambahan gula atau lebih baik lagi, makan buah secara utuh. Dimana hal ini juga berlaku pada smoothie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement