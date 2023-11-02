Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahan Alami Ini Efektif Atasi Tumit Pecah-Pecah, Ada Cuka hingga Madu

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:28 WIB
5 Bahan Alami Ini Efektif Atasi Tumit Pecah-Pecah, Ada Cuka hingga Madu
Cara mengatasi tumit pecah-pecah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CUACA panas membuat kulit menjadi kering dan kehilangan kelembapannya. Jika sudah seperti ini maka bagian kaki yang rentan mengalami masalah adalah tumit.

Ya, tumit kerap kali mengalami pecah-pecah hingga terasa sakit dan kasar. Tentunya kondisi ini membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman.

Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, sebab beberapa bahan alami yang dapat Anda coba untuk mengatasi tumit pecah-pecah. Merangkum dari laman Pinkvilla Kamis (2/11/2023), berikut ulasannya

1. Cuka

Tumit Pecah-pecah

Cuka, sebagai exfoliator ringan seperti madu, dapat menenangkan dan menyembuhkan kaki pecah-pecah. Encerkan campuran menggunakan satu bagian cuka dan dua bagian air.

Ini mungkin mengeluarkan bau yang kuat setelah dioleskan ke kaki Anda tetapi akan hilang setelah mengering. Anda juga dapat menambahkan beberapa minyak esensial untuk aroma yang diinginkan.

2. Pisang

Ambil beberapa pisang matang, tumbuk dan gosokkan ke kaki Anda. Kaya akan potasium, mereka memiliki potensi pelembab yang hebat yang dapat menyembuhkan tumit pecah-pecah. Biarkan selama 10 menit dan bilas dengan air dingin.

3. Batu apung

Batu apung datang dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dimaksudkan untuk mengelupas kaki Anda. Rendam tumit Anda dalam air hangat dan gosok dengan baik selama beberapa menit. Juga, ikuti rutinitas harian melembabkan kaki Anda sebelum tidur.

