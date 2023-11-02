Viral Mandi Air Garam, Yuk Kenali Manfaat dan Risikonya

BELUM lama ini seorang wanita menceritakan tentang manfaat mandi air garam. Siapa sangka, dia mengaku mandi air garam membuat auranya bertambah hingga memberikan kecantikan alami padanya.

Mandi air garam sendiri bukan lagi hal aneh di Tanah Air. Banyak publik menyakini mandi air garam mengandung banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Dokter epidemiolog, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan, belum ada bukti ilmiah yang mengatakan mandi air garam bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Meski begitu, dia tak memungkiri banyak masyarakat yang mendapat kenyamanan tersendiri usai mandi air garam.

“Meskipun beberapa orang merasakan nyaman dan merasa ada manfaat dalam mandi air garam, secara bukti ilmiah ini tidak ada dukungan yang kuat terhadap manfaat dari mandi air garam,” tulis dr. Dicky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/11/2023).

Dokter Dicky mengatakan rasa nyaman dan rileksasi yang dialami seseorang saat mandi air garam itu didapat lantaran mereka menggunakan air hangat untuk melarutkan garam. Air hangat itulah yang memberikan rasa rileks pada tubuh dan meredakan stres.

“Mereka merasa mendapatkan efek relaksasi, stres berkurang itu karena air yang hangat tadi,” katanya dr. Dicky.

Walau belum dibuktikan secara ilmiah, mandi air garam tetap memberikan manfaat khususnya pada kulit. dr. Dicky menjelaskan garam memiliki sifat eksofoliasi sehingg bisa mengangkat sel kulit mati.

“Garam ini kita tahu juga berfungsi sebagau eksfoliasi, ini membantu menghilangkan sel kulit mati. Ini membuat kulit menjadi lebih halus,” tuturnya.

Risiko Mandi Air Garam

Jangan salah, mandi air garam memiliki risiko yang bisa berbahaya khusus untuk kulit. dr. Dicky mengatakan, mandi air garam berlebihan bisa membuat kulit kering hingga dehidrasi.