HOME WOMEN HEALTH

114 Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS, Pengobatan HIV hingga Obesitas Bisa Gratis

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:37 WIB
114 Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS, Pengobatan HIV hingga Obesitas Bisa Gratis
Ilustrasi daftar penyakit BPJS (Foto: VOI)
A
A
A

DAFTAR penyakit yang ditanggung BPJS perlu diperhatikan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kartu kesehatan tersebut. Apalagi, sistem BPJS Kesehatan sama seperti asuransi, yaitu peserta melakukan iuran wajib yang harus dibayar setiap bulannya.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selama status kepesertaan aktif, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berikut daftar penyakit yang ditanggung BPJS dilansir dari berbagai sumber:

1. Kejang Deman

2. Tetanus

3. HIV/AIDS tanpa komplikasi

4. Tension headace

5. Migren

6. Bell's Palsy

BPJS

7. Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo)

8. Ganggungan samotoform

9. Insomnia

10. Benda asing di konjungtiva

11. Konjungtivitis

12. Perdarahan subkonjungtiva

13. Mata kering

14. Blefaritis

15. Hordeolum

16. Trikiasis

17. Episkleritis

18. Hipermetropia ringan

19. Miopia ringan

20. Astigmatism ringan

21. Presbiopia

22. Buta senja

23. Otitis eksterna

