HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Rinitis, Penyakit yang Bikin Han So Hee Lakukan Operasi Hidung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |09:00 WIB
Mengenal Rinitis, Penyakit yang Bikin Han So Hee Lakukan Operasi Hidung
Alasan Han So Hee operasi hidung. (Foto: Instagram @xeesoxee)
A
A
A

HAN So Hee adalah salah satu aktris Korea Selatan yang memiliki paras cantik karena wajahnya sering dinilai sempurna. Namun baru-baru ini dirinya melakukan operasi pada bagian hidungnya.

Berbeda dari perempuan lainnya yang melakukan operasi hidung untuk kecantikan, Han So Hee melakukan operasi hidung demi kesehatannya. Bintang drama My Name ini mengaku melakukan operasi hidung untuk menyembuhkan penyakit rinitis.

"(Sangat) lama tidak bertemu! Saya harap Anda semua baik-baik saja. Saya telah berhasil menyelesaikan syuting untuk Gyeongseong Creature. Dan sekarang suhu sudah turun, saya menghabiskan hari-hari saya dengan mengenakan jaket empuk dan kemeja lengan pendek. Aneh sekali. Juga, AKHIRNYA!!! Saya menjalani operasi rinitis,” kata Han So Hae, dikutip dari Koreaboo, Kamis (2/11/2023).

Han So Hee mengaku jika dirinya mengalami kesulitan bernapas beberapa waktu lalu. Keadaan ini sampai membuat dirinya stres. Akhirnya, daripada terus tersiksa, Han So Hee memilih untuk melakukan operasi pada bagian hidungnya.

Han So Hee

“Suatu hari, saya mulai kesulitan bernapas melalui kedua lubang hidung. Dan kemudian, di lain hari, saya tiba-tiba mulai mendengkur. Itu membuat stres, dan karena itu tanpa sengaja, saya memutuskan untuk mengobatinya,” ucap Han So Hee.

Kini, Han So Hee mengaku telah bernafas lebih baik dari sebelumnya. Kedua lubang hidungnya dapat menghirup udara dengan nyaman.

“Anginnya mungkin dingin, tapi rasanya menyenangkan menembus kedua lubang hidungku,” kata Han So Hee.

Namun, keadaan ini membuat hidungnya mengalami pembengkakan. Untuk itu, Han So Hee minta semua orang yang melihatnya memaklumi keadaan ini.

“Karena itu, jika Anda melihat saya dengan hidung raksasa, harap dipahami. Bagus! Sepertinya So Hee bernapas dengan baik," ucap Han So Hee.

Halaman:
1 2
      

