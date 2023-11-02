Bahaya Mengonsumsi Makan Pedas, Bisa Sebabkan Masalah Lambung?

BELUM lama ini media sosial digemparkan dengan kisah seorang wanita yang menceritakan kondisinya harus masuk ke rumah sakit dan menjalani operasi karena terlalu sering makan pedas.

Pemilik akun TikTok @vershinta2 membagikan beberapa kumpulan makanan yang selama ini dia makan. Mulai dari bakso, seblak, mi ayam, bakso bakar, dan lain sebagainya. Semua makanan itu instan dan memiliki rasa yang pedas.

Keseringan mengonsumsi makanan pedas dan instan tersebut membuat dia terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hal itu karena dia mengalami masalah di bagian pencernaan.

Lantas sebenarnya seberapa bahaya sih konsumsi makanan pedas?





Dokter sekaligus Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan makan pedas biasanya terbuat dari cabai dan mengandung capsaicin.

“Berdasarkan riset (capsaicin) dapat menghambat produksi asam lambung, artinya secara riset begitu, jadi tidak mentrigger ulkus di lambung justru menghambat risiko asam lambung,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal baru-baru ini.

Namun dr Dicky menambahkan riset lain menemukan bahwa orang dengan masalah gangguan pencernaan seperti dispepsia, lambung perih, atau irritable bowel syndrome dan konsumsi makan pedas justru bisa bermasalah.

“Artinya pada orang sehat (makan pedas) tidak terlalu masalah justru punya manfaat. Tapi orang dengan masalah lambung ini akan jadi masalah,” katanya.