Luna Maya Punya Kebiasaan Gigit Kuku Jari ketika Gugup, Ini Penjelasannya Menurut Medis

ARTIS cantik Luna Maya ternyata memiliki kebiasaan yang cukup unik, yakni menggigiti kuku tangannya. Kebiasaan itu dia lakukan saat sedang merasa gugup, sampai-sampai kuku tangan Luna sampai habis.

"Lihat nih kukunya sampai habis, kalau tegang, kalau nervous kalau sesuatu yang terlalu emosional gitu," ujar Luna Maya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 31 Oktober 2023.

Kebiasaan kurang baik itu ternyata sudah dialami oleh Luna Maya sejak masa kecilnya. Bahkan kebiasaan itu juga turun kepada ponakannya.

"Iya dari kecil pokonya aku lupa dari usia berapa. Pokoknya dari kecil dan itu nurun ke keponakan aku," tutur Luna Maya.

Parahnya lagi, ketika kecil Luna Maya sampai bisa menggigit kuku kakinya juga, meski setiap kali ketahuan keluarga langsung dihentikan.

"Waktu kecil sampe kuku kaki (digigitin) itu cuma waktu umur tiga tahun tapi udah enggak," tutur Luna Maya.

"Kalau sekarang kuku tangan masih suka di kopek-kopekin suka digigit," katanya.

Untuk mengantisipasi agar dia tidak menggigit kukunya, kekasih Maxime Bouttier ini harus selalu memakai cat kuku alias kutek.

"Makanya aku harus selalu pakai kutek," tutur Luna Maya.