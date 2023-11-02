Penderita Tiroid Perlu Jalani Prosedur Operasi? Ini Penjelasan Dokter

TIROID adalah masalah kesehatan yang dipicu oleh kelainan bentuk dan fungsi tiroid. Kondisi ini merupakan gangguan hormon yang sering terjadi pada wanita. Namun penyakit ini bisa menyerang siapa saja.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam sub spesialis Hematologi-Onkologi Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD mengatakan penyebab pembesaran kelenjar tiroid adalah karena adanya kekurangan yodium di dalam tubuh.

“Tubuh kita butuh yodium untuk membentuk hormon tiroid. Apabila makanan kita kurang yodium, maka kelenjar tiroid akan membesar agar bisa menangkap yodium dengan lebih baik,” ujar Prof Zubairi seperti dikutip dari akun X @profesorzubairi, Kamis (2/11/2023).

Prof Zubairi menambahkan walaupun jarang terjadi, pembesaran tiroid juga bisa disebabkan oleh kanker. Namun kasus ini sangat jarang terjadi.

“Penyebab lainnya justru bisa disebabkan adanya kelebihan hormon tiroid. Sekali-sekali bisa membuat tiroidnya membesar atau disebut dengan struma difusa,” tuturnya.

Lantas perlukah perlukah masalah tiroid dioperasi? Profesor Zubairi menjelaskan hal itu tergantung evaluasi dokter. Bisa saja Anda mungkin sekali diperiksa darah dan radiologi. Pemeriksaan darah misalnya T3 (triiodothyronine), T4 (thyroxine), thyroid-stimulating hormone (THS), dan Thyroglobulin.

“Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, dokter akan menyimpulkan perlu tidaknya dilakukan tindakan operasi,” katanya.