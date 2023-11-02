Waduh, Cacar Monyet Bisa Timbul dari Area yang Luput dari Pemeriksaan

KASUS cacar monyet atau Mpox saat ini diketahui tidak hanya menyerang kulit, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti saluran napas dan sistem saraf pusat. Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Robert Sinto, Sp. PD, K-PTI mengatakan penyakit ini bersifat sistemik, sehingga diperlukan pendekatan multidisplin serta melibatkan berbagai bidang keilmuan.

“Jadi ini penyakit infeksi yang sifatnya sistemik, yang bukan hanya terlokalisir di kulit saja. Makanya pendekatannya harus multidisplin, melibatkan berbagai keilmuan,” kata dr Robert, dikutip dalam acara Webinar Tatalaksana Monkeypox, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Ahli dari Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI-RSCM, dr Hanny Nilasari, Sp.D.V.E., Subsp.Ven., FINSDV, FAADV menjelaskan pada pasien cacar monyet terkadang mengeluhkan timbul kemerahan di area perianus yang disertai nyeri rektum yang justru diduga wasir.

Laporan terkait Proktitis Mpox ini berupa eritema perianus disertai nyeri rektum hebat dan demam, ini umumnya dilaporkan sebagai komplikasi. Proktitis Mpox merupakan peradangan pada lapisan rektum yang biasanya bersifat jangka pendek atau jangka panjang akibat penyakit Mpox.

“Cacar monyet tidak hanya terdapat pada kulit tetapi juga area anus dan perianus atau area sekitar masuknya lubang anus sampai di alam anus yang terkadang luput dari pemeriksaan,” ucap dr Hannya.