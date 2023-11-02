Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Jiwa: Remaja Alami Perubahan Perilaku Akibat Stres, Orangtua Harus Peka

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:17 WIB
Dokter Jiwa: Remaja Alami Perubahan Perilaku Akibat Stres, Orangtua Harus Peka
Stres (Foto: News mobile)
A
A
A

DOKTER Spesialis Kesehatan Jiwa Dr. dr. Fransiska M. Kaligis, Sp.KJ(K) mengatakan, perubahan perilaku yang dialami anak remaja akibat stres adalah rambu bagi orang yang lebih tua untuk segera memberi perhatian dan bantuan kepada mereka.

"Itu mungkin suatu tanda bahwa kita perlu memberikan perhatian kepada remaja tersebut. Perhatiannya dalam bentuk apa, mungkin kita dekati dan ajak komunikasi dulu,” kata Fransiska yang berpraktik di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

 stres

Ia mengatakan, wajar apabila remaja mengalami stres saat mereka mengalami perubahan besar baik secara fisik, mental, maupun hormonalnya, dan di saat yang sama bertemu dengan orang dan lingkungan baru saat beranjak dewasa.

 BACA JUGA:

Tekanan yang dihadapi remaja saat pertumbuhan pada dasarnya punya dampak positif karena stres yang timbul dapat memotivasi mereka untuk mencapai sesuatu, seperti mempersiapkan ujian atau kompetisi hingga rampung, serta melatih diri menangani stres.

Dikutip dari Antara, remaja yang menghadapi kondisi stres baru memerlukan bantuan orang lain apabila stres tersebut tidak dapat mereka tangani dan justru berdampak pada penurunan produktivitas, termasuk kinerja akademis, serta perubahan perilaku.

Fransiska yang juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tersebut memastikan apabila perubahan perilaku tersebut tidak pulih dalam waktu dua pekan, kondisi tersebut dapat disebut sebagai gangguan stres yang jika tidak ditangani dapat berubah menjadi depresi.

Remaja yang kesulitan menangani stresnya perlu diajak bicara dan berkomunikasi oleh orangtuanya.

 BACA JUGA:

Jika kondisinya belum kunjung membaik, mereka bisa diajak berkonsultasi ke tenaga profesional yang dapat merencanakan tindakan pemulihan yang tepat. Oleh karena itu orangtua wajib peka terhadap perubahan anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178606//obat-g4Cl_large.jpg
Jangan Sembarangan Minum Obat Antidepresan, Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/611/3160258//kantung_mata-KilW_large.jpg
Kantung Mata Hitam Tanda Alami Depresi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/612/3160253//burnout-1oEK_large.jpg
Mengenal Burnout, Masalah Kesehatan Mental yang Sering Dialami Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/612/3159919//burnout-cSid_large.jpg
5 Faktor Utama Penyebab Burnout di Tempat Kerja, Waspadai Sebelum Terlambat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3155983//brokoli-0BWM_large.jpg
Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement