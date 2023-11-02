Kemenkes Ungkap Manfaat Aplikasi Chat Digital, Bantu Nakes Sebarkan Informasi dan Edukasi saat Pandemi

KECANGGIHAN teknologi seperti aplikasi pesan WhatsApp semakin mempermudah masyarakat untuk menyebarkan informasi. Aplikasi tersebut juga membantu menyampaikan koordinasi, informasi hingga edukasi kepada masyarakat, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Ahli Digital Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Isaac Sjahrir Djauhari Jenie mengatakan, keberadaan aplikasi chat seperti WhatsApp mempermudah pihaknya untuk memantau kesehatan. Serta memudahkan untuk menyebarkan edukasi kepada masyarakat, khususnya saat pandemi beberapa waktu lalu.

Dia juga mengungkapkan, melalui aplikasi pesan tersebut masyarakat yang mengeluhkan sakit dan gejala-gejala Covid-19 yang dirasa, bisa langsung berkonsultasi melalui chatting.

"Waktu itu (pandemi) Pak Menkes bilang, gimana kalau kita kasih mereka (pasien) obat saja, tanpa harus keluar rumah. Jangan ke rumah sakit. Cara menyampaikannya yaitu melalui WhatsApp," ujarnya saat menjadi pembicara di WhatsApp Business Summit Indonesia, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Hotel, Rabu 1 November 2023.

Melalui chatting tersebut, masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan terkait kondisinya. Kemudian notifikasi atau pemberitahuan tentang ketersediaan obat-obatan untuk pasien juga akan tersampaikan pada fasilitas kesehatan (faskes) terdekat.

Tak hanya itu saja, Isaac mengatakan adanya fitur WhatsApp grup mempermudah ibu-ibu untuk mengetahui jadwal posyandu. Di mana masing-masing Puskesmas membuat grup tersebut, supaya koordinasi antara faskes dan masyarakat jadi lebih efisien.

"Kemudian dengan adanya whatsapp grup juga membuat koordinasi penyampaian informasi jadi lebih mudah, khususnya ibu-ibu yang ingin ke posyandu," katanya.

Isaac bilang, terdapat inovasi-inovasi lainnya yang dilakukan Kemenkes memanfaatkan aplikasi tersebut untuk keperluan penyebaran informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan kepada masyarakat.