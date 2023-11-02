Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Yoga Terbaik di Bali, Bikin Tenang Jiwa Raga

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |22:01 WIB
5 Tempat Yoga Terbaik di Bali, Bikin Tenang Jiwa Raga
Yoga di Radiantly Alive, Ubud, Bali. (Foto: radiantlyalive.com)
A
A
A

SEBAGAI destinasi wisata terpopuler di dunia, Bali bukan hanya menyajikan pantai-pantai cantik dan keunikan tradisi budaya. Tapi, ada juga sederet tempat yoga terbaik dengan view memukau yang siap memberi ketenangan bagi pengunjung.

Bali memang layak jadi tujuan utama bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan kebahagiaan melalui yoga. Dengan lanskap alam yang memukau dengan aura spiritualnya, Bali menawarkan berbagai tempat yoga yang luar biasa.

Berikut 5 tempat yoga terbaik di Bali yang dapat membantu Anda mencapai ketenangan jiwa dan raga.

 BACA JUGA:

1. The Yoga Barn, Ubud

The Yoga Barn di Ubud adalah salah satu pusat yoga paling ikonik di Bali. Terletak di tengah hutan hujan tropis, dan persawahan khas daerah Ubud tempat ini menawarkan beragam kelas yoga dan meditasi.

Dengan suasana yang tenang dan harmonis, The Yoga Barn menjadi tempat yang sempurna untuk meningkatkan koneksi dengan diri sendiri dan alam sekitarnya.

 Ilustrasi

The Yoga Barn

2. Radiantly Alive, Ubud

Radiantly Alive adalah pusat yoga lainnya di Ubud yang terkenal dengan instruktur-instruktur yang berpengalaman.

 BACA JUGA:

Tempat ini menawarkan kelas-kelas yang berfokus pada kesehatan, kebahagiaan, dan transformasi diri. Radiantly Alive juga memiliki kafe yang sehat dan penuh energi untuk memenuhi kebutuhan gizi Anda setelah latihan. Dimana menu-menu makannanya ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bahan nabati.

3. The Power of Now Oasis, Sanur

Jika Anda mencari pengalaman yoga di pantai, maka The Power of Now Oasis di Sanur adalah tempat yang sempurna. Tetletak hanya beberapa meter dari dari pantai berpasir putih, Sanur tempat ini menawarkan suasana yang tenang, serta kedamaian yang luar biasa selama latihan yoga.

Halaman:
1 2
      
