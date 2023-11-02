5 Tempat Dipercaya sebagai Makam Gajah Mada, Mana yang Benar?

GAJAH Mada merupakan seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh di Kerajaan Majapahit. Dia terkenal sangat ambisius. Lewat Sumpah Palapanya yang masyhur, Gajah Mada berikrar tak akan makan sebelum berhasil menyatukan nusantara.

Sumpah Palapa diucapkan Gajah Mada pada upacara pelantikannya sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit pada 1258 Saka atau 1336 Masehi.

Menurut riwayat, Gajah Mada meninggal dunia pada tahun 1364 karena sakit usai berperang. Namun, lokasi pasti makamnya masih jadi perdebatan karena ada 5 makam yang diklaim kuburannya Gajah Mada di Indonesia. Mana yang benar?

Berikut 5 Makam Gajah Mada di Indonesia.

BACA JUGA:

1. Makam Patih Gajah Mada, Sulawesi Tenggara

Berlokasi di Kampung Mada, Desa Mada, Desa Matiri, Batauga, Buton, Sulawesi Tenggara, wilayah ini salah satu yang diyakini sebagai makam di mana Gajah Mada disemayamkan.

Hal ini terbukti, ditemukannya sebuah prasasti ‘Batu Mada’ yang bertuliskan bahasa Sansekerta. Serta di sekitar wilayah Togo Moori adalah lokasi di mana Gajah Mada pernah bertapa. Karena itu, para penduduk setempat meyakini bahwa lokasi tersebut adalah tempat, di mana Patih Gajah Mada dan 40 pengawalnya meninggal.

Patung Gajah Mada

2. Situs Wadu Nocu, Bima, NTB

Gajah Mada wafat pada tahun 1364, di mana terdapat beberapa wilayah yang diyakini sebagai tempat makamnya menurut sejarah dan kisahnya, seperti Situs Wadu Nocu, Desa Padende, Donggo, Bima, NTB.

BACA JUGA:

Pasalnya, Bima merupakan wilayah yang pernah ditaklukkan Gajah Mada yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk bertapa. Situs ini memiliki empat batu besar yang telah berusia ribuan tahun, yang masih dijaga hingga saat ini.

3. Situs Balu Melingkar Selaparang, Lombok

Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki beraneka ragam hayati yang menakjubkan dan destinasi wisata populer yakni Gunung Rinjani dan wisata religi Masjid Islamic Center dan berdekatan juga dengan pulau Bali.

Pulau ini juga diyakini sebagai makam Gajah Mada yang terletak di Selaparang, dan makam tersebut berbentuk sumur bundar dengan susunan batu sungai yang berukuran sedang tanpa tulisan. Tak hanya itu, situs ini juga tempat di mana para raja-raja Islam pertama di Lombok dikebumikan.