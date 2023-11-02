Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata Solo Traveling Sambil Healing di Indonesia, Intip Sederet Keunggulannya!

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:00 WIB
Labuan Bajo, NTT. (Instagram @merdhi.berliano)
Labuan Bajo, NTT. (Instagram @merdhi.berliano)
A
A
A

LIBURAN sambil healing salah satu tren wisata yang cukup populer menurut data dari Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024.

Wisata sambil healing tak sekadar untuk bersenang-senang, tapi juga melakukan aktivitas yang berfokus pada well-being, sehingga bisa membantu menghilangkan stres dari kesibukan bekerja sehari-hari, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Terkadang orang lebih suka melakukan perjalanan liburan sendiri atau solo traveling sambil healing, agar merasa bebas bergerak ke mana saja dan menikmati apa saja tanpa perlu repot-repot memikirkan teman atau rombongan.

Di Indonesia, ada banyak pilihan destinasi wisata yang cocok dijadikan tujuan untuk “melarikan diri” selama beberapa hari.

 BACA JUGA:

Berikut 5 destinasi wisata solo traveling sambil healing anti-mainstream yang bisa menjadi tujuan liburan sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenparekraf :

Kintamani, Bali

Selain ke Ubud, Anda bisa solo traveling sambil healing di Kintamani. Hadirnya suasana alam dan pemukiman khas Bali yang menenangkan membuat kegiatan liburan di Kintamani terasa lebih syahdu.

 Ilustrasi

Hutan pinus di Kintamani (Instagram @topi_jerami97)

Banyak aktivitas yang bisa dilakukan saat solo traveling di Kintamani. Satu di antaranya memulai hari dengan menyaksikan pemandangan sunrise yang muncul dari puncak Gunung Batur. Setelah itu, bisa berkunjung ke Danau Batur.

Anda bisa menyewa perahu untuk menjelajahi sudut danau dengan tenang. Bahkan, tidak ada salahnya mampir ke Pura Ulun Danu yang terletak di tepi Danau Batur. Konon, banyak wisatawan yang mencari ketenangan di Pura ini!

 BACA JUGA:

Desa Wisata Rejowinangun, Yogyakarta

Jika liburan ke kawasan Malioboro Yogyakarta sudah biasa, sesekali coba solo traveling ke Desa Wisata Rejowinangun untuk liburan sekaligus healing. Di desa wisata ini, wisatawan berkesempatan mengenal budaya dan tradisi membuat jamu yang sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Desa Wisata Rejowinangun punya Klaster Herbal yang identik dengan “jamu”. Semua jamu yang disajikan terbuat dari rempah yang ditanam sendiri dan memiliki aroma yang khas. Setelah puas mencicipi jamu di Desa Wisata Rejowinangun, traveler bisa menjelajahi seni budaya, kerajinan, dan kuliner yang tidak kalah mengagumkan di desa wisata ini.

 Ilustrasi

Gunung Lawu (Okezone.com/Bramantyo)

Tawangmangu, Jawa Tengah

Ternyata Tawangmangu juga dikenal dengan destinasi wisata solo traveling yang cocok buat healing. Tak hanya duduk santai sambil menikmati pemandangan sawah dan udara sejuk di kawasan Gunung Lawu, Anda bisa healing di Tawangmangu dengan mengunjungi Rumah Atsiri.

 BACA JUGA:

Rumah Atsiri dipenuhi dengan berbagai jenis bunga warna-warni yang cantik. Selain melihat keindahan bunga, traveler bisa mengunjungi museum essential oil untuk mengenali sejarah minyak atsiri yang jadi produk ekonomi kreatif khas Tawangmangu. Bahkan, berkesempatan membuat berbagai produk perawatan tubuh alami sendiri.

Halaman:
1 2
      
