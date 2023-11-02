3 Destinasi Wisata di Malaysia yang Cocok buat Pencinta Alam dan Kuliner

MALAYSIA memiliki keberagaman budaya, alam yang menakjubkan, dan warisan sejarah. Keragaman etnis Melayu, China, India, dan pribumi Borneo menciptakan kekayaan budaya dan kuliner.

Tak heran jika Negeri Jiran ini menjadi salah satu destinasi liburan yang diminati wisatawan Tanah Air.

Anda mungkin sudah mengenal Johor Bahru atau Kuala Lumpur, tetapi apakah Anda tahu bahwa ada banyak kota lain di Malaysia yang juga sangat cocok untuk liburan singkat yang menarik untuk dikunjungi.

BACA JUGA:

Seperti halnya Sibu, Miri, dan Kuching adalah tiga destinasi yang wajib masuk dalam daftar tujuan liburan Anda.

Melansir dari AsiaOne, berikut 3 destinasi wisata Malaysia bagi para pencinta alam dan kuliner.

1. Sibu

Bagi Anda yang menyukai dunia kuliner Sibu, di Sarawak, akan menawarkan berbagai kuliner yang luar biasa dengan hidangan khas yang lezat, yang terdapat di seluruh kota.

Tak hanya itu, Sibu juga memiliki berbagai pilihan makanan lainnya seperti Sibu Kompia, atau yang dikenal sebagai bagel Fuzhou, yang sangat populer.

Sibu (Pinterest.com)

Anda juga dapat mengunjungi pasar malam dengan berbagai makanan kaki lima yang lezat, ataupun sekedar berbelanja camilan di Pasar Sentral Sibu, yaitu pasar terbesar di Sarawak yang menyediakan berbagai camilan dan barang kerajinan tangan.

BACA JUGA:

2. Miri

Bagi Anda pencinta dunia petualang, Miri merupakan lokasi yang tepat untuk dicoba, yang terletak di pesisir barat laut Kalimantan.

Tak hanya itu, Anda juga dapat mengunjungi Taman Nasional Niah, untuk mengeksplorasi Gua Niah, yaitu situs bersejarah dengan temuan arkeologi yang mencakup sisa-sisa manusia dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan, dapat juga melihat sarang burung walet di gua tersebut.

Miri di Malaysia (pinterest.com)

Terdapat juga Taman Nasional Bukit Lambir, di mana Anda dapat berpetualang alam seperti trekking hutan, berenang, dan pengamatan satwa liar. Tak heran, bila Taman ini diakui secara internasional karena keberagaman ekosistemnya.