Ganjar Pranowo Disambut 190 Penari Pulau Dewata, Berikut 5 Pantai Baru di Bali Wajib Dieksplor

CALON Presiden, Ganjar Pranowo, menyambangi Pulau Bali pada Rabu, 1 November 2023. Kunjungan Ganjar disambut meriah oleh ribuan orang yang penuh antusias.

Sejak tiba di bandara, masyarakat Bali telah berkumpul untuk memberikan sambutan hangat kepada mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Antusiasme masyarakat Bali terus berlanjut ketika Ganjar menghadiri acara Muskernas Ke-V Indonesia Persada ID di Prama Sanur Beach Hotel Bali.

Masyarakat setempat menunjukkan cintanya kepada Ganjar dengan penuh semangat. Selain bersalaman dengan Ganjar, seniman-seniman Bali juga menampilkan bakat mereka dengan tarian khas Bali yang terkenal di seluruh dunia.

Contohnya, di Prama Sanur Beach Hotel Bali, sekitar 190 penari pendet menyambut Ganjar dengan tarian yang memukau. Menariknya, para penari ini sebagian besar adalah anak-anak SD, tetapi mereka tetap lincah dalam menampilkan tarian Bali yang khas.

Ganjar sangat terkesan dengan penampilan mereka dan bahkan memberikan pujian kepada para penari muda ini.

"Terima kasih, kalian luar biasa. Di kelas berapa kalian? Di mana kalian belajar menari?" sapa Ganjar sambil bersalaman dengan para penari. Mereka menjawab dengan kompak, "Kelas 5 SD, Pak Ganjar. Kami belajar menari di sanggar."

Anak-anak ini dengan antusiasnya berfoto bersama Ganjar dan mendengarkan wejangan dari beliau.

"Teruslah belajar, agar kalian bisa menjadi penari yang hebat. Sampaikan salam untuk keluarga," ujar Ganjar.

Para penari ini terlihat sangat bahagia setelah tampil di depan Ganjar dan saling bercanda, mengingat momen berharga tersebut.

Tak hanya tarian, Bali yang terkenal dengan keindahan alam dan pantainya, menyajikan berbagai pilihan destinasi pantai yang menakjubkan.

Meski beberapa pantai mungkin sudah kerap kalian dengar, namun ada beberapa pantai baru di Bali yang keindahannya patut untuk dijelajahi.

Berikut 5 pantai baru di Bali yang wajib dieksplor jika Anda menyambangi Pulau Dewata;

1. Pantai Atuh, Nusa Penida

Pantai Atuh Nusa Penida adalah salah satu dari pantai baru di Bali yang mungkin belum begitu terkenal. Untuk mencapai pantai ini, kamu akan melewati tebing hijau yang curam.

Walau kebanyakan wisatawan hanya menikmati keindahan pantai dari atas tebing, Anda tidak akan kecewa jika memutuskan untuk menuruni tebingnya.

Meski begitu menarik, pengunjung sebaiknya tidak berenang di sini karena ombaknya besar dan pantainya berbatu, membuat berenang menjadi sulit.