HOME WOMEN TRAVEL

China Bangun Eskalator di Gunung, Mudahkan Turis Mendaki untuk Menikmati Pemandangan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:05 WIB
China Bangun Eskalator di Gunung, Mudahkan Turis Mendaki untuk Menikmati Pemandangan
Eskalator di Gunung Tianyu, China. (Foto: SCMP)
A
A
A

CHINA telah membangun eskalator raksasa di Gunung Tianyu, Provinsi Zhejiang sepanjang 350 meter dan dibagi tiga bagian. Eskalator dibangun untuk memudahkan wisatawan mendaki gunung.

Baru-baru ini keberadaan eskalator di gunung China tersebut sempat viral di Instagram dan menarik perharian warganet. Ternyata eskalator tersebut sudah dibangun sejak tahun lalu dan kini sudah beroperasi.

Pembangunannya menghabiskan biaya 10 juta yuan atau sekitar Rp21,6 miliar. Sekarang untuk naik eskalator tersebut, wisatawan harus bayar tiket 30 yuan atau sekitar Rp65.000.

Melansir dari South China Morning Post, Kamis (2/11/2023), awalnya rencana mau dibangun kereta gantung, tapi karena hanya bisa menampung sedikit orang dan agak berisiko, akhirnya diputuskan dibuat eskalator.

      
