Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya Diluncurkan, Tawarkan Berbagai Fasilitas Mewah

SWISS-Belhotel International mengambil alih sebuah hotel terkemuka di jantung Kota Surabaya, Jawa Timur. Properti upper upscale ini resmi bertransisi ke identitas barunya sebagai Grand Swiss-Belhotel Darmo mulai 1 November 2023.

Langkah strategis ini memperkuat komitmen Swiss-Belhotel International untuk memberikan pengalaman beragam dan pilihan akomodasi luar biasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan di Kota Pahlawan ini.

Berlokasi strategis di Jalan Bintoro, Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya memperluas kehadiran Swiss-Belhotel International di Indonesia dan melengkapi portofolio yang sudah ada di Jawa Timur, yang meliputi Hotel Ciputra World Surabaya, Swiss-Belinn Tunjungan, Swiss-Belinn Manyar, Swiss- Bandara Belinn Surabaya, dan Zest Jemursari dan Swiss-Belinn Malang.

Hotel ini menghadirkan beragam fasilitas mewah, antara lain 227 kamar yang dikategorikan menjadi Deluxe, Executive, Business Suite, dan Royal Suite dengan ukuran kamar mulai dari 33 meter persegi hingga 98 meter persegi.