Alami Genosida Israel, Siapa Nenek Moyang Bangsa Palestina?

Warga Palestina diserang gas air mata oleh tentara Israel. (Foto: Palestina)

BANGSA Palestina terus dijajah dan mengalami genosida oleh Israel di tanah leluhurnya sendiri. Meski sudah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak 22 September 1948, namun masih ada 55 negara terutama Amerika Serikat dan sekutunya yang belum mengakui kedaulatan Palestina.

Sementara Israel mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Barat untuk terus menguasai wilayah-wilayah Palestina dan menggusur pribumi setempat.

Israel menggunakan kekuatan militer untuk membumi hanguskan wilayah sentral di Palestina seperti Gaza dan membantai masyarakat Palestina termasuk wanita serta anak-anak.

Lalu siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Palestina yang kini menghadapi genosida oleh Israel?